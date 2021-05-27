İzmit’te bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında 14 kişi, okey olarak bilinen oyunu oynarken suçüstü yakalandı.

Sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edilen 14 kişi ve işletme sahibine idari para cezası kesildi.

