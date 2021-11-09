İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı 30 android cep telefonu, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.