Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı 30 android cep telefonu, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık
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