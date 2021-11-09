Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Kasım'da il merkezi ile Tatvan ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, bir miktar uyuşturucu hap, tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.