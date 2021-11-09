Emre K. yönetimindeki 34 YS 293 plakalı atık toplama kamyonu, Barış Mahallesi Su Deposu Sokağı'nda, karşı yönden gelen Hüseyin E'nin kullandığı 37 RE 171 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve kamyonetteki Muneer Dawood H. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan sokak, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.