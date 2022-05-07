Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında 5 kişinin detektörle arama yaptığını tespit etti.
Ekiplerce suçüstü yakalanan zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Kocaeli Kaçak Kazı
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