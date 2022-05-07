Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 8 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 8 Mayıs pazar günü koşulacak Wings for Life World Run 2022 yarışı kapsamında bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Valilikten organizasyonda kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı.
Buna göre, organizasyon tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Meydanı, Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Liman Caddesi, Altınyol Karşıyaka istikameti, Anadolu Caddesi Karşıyaka istikameti (Yalı Bulvarı Kavşağına kadar), Yalı Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı deniz tarafı, 2040 Sokak, Aziz Nesin Bulvarı, 10006/1 Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ile Eski Havalimanı Caddesi Kavşağı arası, Eski Havalimanı Caddesi ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağından Ahmet Piriştina Caddesi istikameti trafiğe kapalı olacak.
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 04:19
- 03:16
- 03:01
- 03:05
- 02:34
Sıradaki Haber
Bursa'nın 600 yıllık mirası `Erguvan Bayramı` kutlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz