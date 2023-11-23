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Güncel
AA 23.11.2023 18:46

Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binanın istinat duvarında ve yolda meydana gelen çökme nedeniyle 4 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kocaeli'de istinat duvarındaki çökme nedeniyle 4 bina tedbiren boşaltıldı

Serdar Mahallesi Buğday Sokak'ta inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması ile istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi.

4 binadaki 83 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi.

Öte yandan daha önce aynı istinat duvarında çökme meydana gelen 14 katlı apartmandaki 41 kişinin tahliye edildiği, duvarın temel kazısını yapan inşaat şirketi tarafından onarılmasının ardından vatandaşların yeniden evlerine yerleştiği öğrenildi.

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