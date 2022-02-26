Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralanmış, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Tanaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.