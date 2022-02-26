Yangın çıkan ahır silah deposu çıktı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yangın çıkan bir ahırda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
Malatya'nın Arguvan ilçesi Tatkınık Mahallesi Karadut mezrasında bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmaları sonrası ahırda yapılan incelemelerde, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, G-1 piyade tüfeği, mavzer piyade tüfeği, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 74 adet 7.62 mm kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 92 adet 9 mm tabanca fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet kama ele geçirildi.
Samanlıkta ele geçirilen silahlarla ilgili B.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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