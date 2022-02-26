Malatya'nın Arguvan ilçesi Tatkınık Mahallesi Karadut mezrasında bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın söndürme çalışmaları sonrası ahırda yapılan incelemelerde, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, G-1 piyade tüfeği, mavzer piyade tüfeği, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 74 adet 7.62 mm kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 92 adet 9 mm tabanca fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet kama ele geçirildi.

Samanlıkta ele geçirilen silahlarla ilgili B.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.