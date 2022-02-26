Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi… İSKİ su kesinti listesi 26 Şubat 2022
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
Beykoz:Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler: Yeni Mahalle
Kadıköy:Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler: Sahrayıcedit Mah, Merdivenköy Mah, 19 Mayıs Mah
Silivri:Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler: Akören Mah
Üsküdar:Çalışmanın tahmini olarak 26.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenecek mahalleler: Kuzguncuk Mah
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