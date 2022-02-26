Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "yaralama", "tehdit", "hakaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 27 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'nin (45) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sobacılar Çarşısı'nda yapılan arama sonucu yakalanan B.B, cezaevine teslim edildi.