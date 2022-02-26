Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "yaralama", "tehdit", "hakaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 27 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'nin (45) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sobacılar Çarşısı'nda yapılan arama sonucu yakalanan B.B, cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Iğdır
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