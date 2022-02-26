Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan M.O, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.