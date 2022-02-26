Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK propagandacısı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay’da "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan M.O, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hatay PKK/KCK Terör Örgütü
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