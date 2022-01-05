Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf:AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Osmanyılmaz Mahallesi 604 Sokak'ta yalnız yaşayan Kemal Sakık'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.
Eve itfaiye yardımıyla giren polis, Sakık'ın cansız bedenini buldu.
Sakık'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
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