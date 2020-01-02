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Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı02 Ocak 2020 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 14:05
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.T, E.İ. ve S.E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Aralık'ta DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA