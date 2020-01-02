Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 16 kilogram kaçak tütün, 2 bin 283 boş makaron ve 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA