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Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu02 Ocak 2020 Perşembe 13:51 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 13:52
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 16 kilogram kaçak tütün, 2 bin 283 boş makaron ve 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA