Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, Denizevler Mahallesi 4041. Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantina altına alınmasına karar verildi.

Emniyet ekiplerinin giriş ve çıkışında önlem aldığı sokakta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.