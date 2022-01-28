Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bariyerlere çarpan jeneratör yüklü kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde A.A. idaresindeki 34 BJS 153 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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