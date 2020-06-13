Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan İ.Y. (23), S.K. (22), O.A. (22), A.G. (24) ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.B'nin (22) Gebze'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla İ.Y, S.K, O.A, A.G. ve O.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.