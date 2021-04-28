Kocaeli'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde ekipler, farklı markalarda 209 koli içinde 2 milyon 90 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

