İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı ilçedeki 2 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde üst düzey yöneticiliğini de yaptığı bildirilen S.Ö ve R.A gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.