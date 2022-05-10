Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 150 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 150 bin adet makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ekipler ilçede bir minibüsü durdurdu.
Araçta 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli Makaron
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