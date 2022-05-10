Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ekipler ilçede bir minibüsü durdurdu.

Araçta 150 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.