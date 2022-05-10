İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde, 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında ATO Congresium'da "Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği" temalı program düzenlendi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz katıldı.

Bilgin, programdaki konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, işçi sağlığı için iş yeri şartları ve iş sürecinin sağlıklı olması gerektiğini söyledi.

Bu konuda iş yeri sahipleri ile yöneticilerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Bilgin, kamunun da bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini her aşamada denetlemesi gerektiğine işaret etti.

"Bu ayın sonunda bitirmiş olacağız"

3600 ek gösterge çalışmalarına da değinen Bilgin, "Memur Sendikaları Konfederasyonumuz ile son bir toplantı yapacağız. O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsayıcı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasını tamamladıktan sonra sözleşmeli personelin sorunlarını ele alacaklarını ve bunları çözeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik sorunlara karşı sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmediğini belirten Bilgin, görevleri çerçevesinde uygulanabilecek bütün adımları gözden geçirdiklerini, çalışanları, emekçileri, emeklileri enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde koruyacaklarını anlattı.

Attıkları her adımın arkasında Türkiye'nin üretim gücü olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye'nin geçen ay 23 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Bilgin, "Bütün milletimize şu mesajı vermek istiyorum, Türkiye, önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bugün enflasyon, konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir ama Türkiye, artık dünyanın her tarafına üretim yapıp mal, ürün ve hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.