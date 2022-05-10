Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişi boğuldu
Çorum'da Obruk Baraj Gölü'ne açılan ve şişme botun patlaması sonucu göl sularında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
48 yaşındaki Abdullah Karadağ, arkadaşıyla birlikte balık avlamak için şişme botla baraj gölüne açıldı.
Botun patlaması sonucu Karadağ, göl sularında kayboldu. Yüzerek kıyıya çıkan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı Salur köyü mevkisinde Karadağ'ın cesedine ulaştı.
Cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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