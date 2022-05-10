Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı. BİLSEM kayıt hakkı kazananlar listesi ise MEB tarafından duyurulacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci 10 - 21 Ocak 2022 tarihinde tamamlandı. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.

BİLSEM sonuçları 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM takvimi

13 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022 - İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022 - İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022 - Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi