Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zifte yapışan keçi kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Bursa'da arazide otlarken zifte yapışan keçi, itfaiye ekibinin yardımıyla kurtarıldı.
Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Avdancık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, keçilerinden birinin araziye dökülen zifte yapıştığını gördü.
[Fotoğraf :TRT HABER]
Hayvanı bulunduğu yerden çıkartamayan çoban, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, keçiyi yapıştığı yerden çıkarttı.
Postundaki ziftten temizlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
[Fotoğraf: TRT ABER]
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