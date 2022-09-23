Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 14 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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