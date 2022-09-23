Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 533 bin 111 oldu.

Türkiye'de ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi.

Haziran ayında Balıkesir'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'1'i otomobil, yüzde 36,8'i motosiklet, yüzde 11,1'i kamyonet, yüzde 4,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,4'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.