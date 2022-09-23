Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?
Hafta sonu yapılacak KPSS lisans alan bilgisi sınavları öncesi Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) memur adaylarını uyardı. Saat 10.00 ve 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu yarın yapılacak.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan hatırlatmada, adaylardan sınava giriş belgeleri ve geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları istendi.
Fotoğrafsız nüfus cüzdanı taşıyanlar sınava giremeyecek.
Yarın yapılacak birinci oturumda saat 10.00'dan sonra, ikinci oturumda da saat 14.30'dan sonra salona gelenler sınava alınmayacak.
Pazar günkü üçüncü oturumda da memur adaylarının saat 10.00'dan önce salondaki yerlerini almaları istendi.
KPSS 2022 sonuçları ne zaman açılanacak?
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.
Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
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