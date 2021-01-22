Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.
Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 4 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
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