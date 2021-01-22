Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde araçta yapılan aramada 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kabasakallı Mahallesi'nde durdurdukları araçta 1150 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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