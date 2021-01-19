Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Bilimleri Doktora Programı açılması, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

Böylece yeni açılan doktora ve yüksek lisans programlarının ardından KMÜ'deki lisansüstü program sayısı 76'ya ulaşırken son dört yıl içinde açılan lisansüstü program sayısı da 59 oldu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yaptığı yazılı açıklamada, yeni açılan lisansüstü programların hayırlı olması temennisinde bulundu.

2018 yılı başlarında kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsünde aynı yıl Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının açıldığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Sonra sırasıyla sağlık yönetimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve bir de doktora programı açarak eğitim-öğretime başlamıştık. Şu an spor bilimleri doktora programımızla, enstitümüz bünyesinde sağlık bilimlerinin pek çok alanında lisansüstü eğitim hizmeti verir hale geldik. Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde ise, 2017 yılından bugüne kadar 14 farklı lisansüstü program açarak bu alanlarda bilimsel araştırmalara hız vermiştik. Şu an akademik yelpazemize kattığımız bitkisel üretim ve teknolojileri tezli yüksek lisans programının önemli araştırmalara kapı aralayacağına inanıyorum. Yeni lisansüstü programımız, üniversitemizin farklılaşma alanlarından olan gıda-tarım alanında sektöre ciddi katkılar sunacaktır. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin ve bölgemizin gereksinimleri doğrultusunda yeni lisansüstü programlarla gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz."