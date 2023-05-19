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Güncel
İHA 19.05.2023 00:26

Kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kız isteme konusu yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız isteme konusu yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı.

Kavgaya karışan M.U.’nun pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu vücuduna saçmalar isabet eden B.U. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı M.U., sivil bir araçla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de B.U.’yu yaralayan M.U. ile birlikte kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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