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Güncel
İHA 27.11.2023 10:24

Kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyenlere saldırdı.

Kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı
[Fotograf: İHA]

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu.

Uludağ Sarıalan'da yerleşim bölgesine gelen 3 ayı yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler. 

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