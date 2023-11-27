Kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu.

Uludağ Sarıalan'da yerleşim bölgesine gelen 3 ayı yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler.