Kırşehirli dağcılar Baran Dağları'nda Türk bayrağı açtı

Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği 4 sporcunun katılımıyla Baran Dağları tırmanışı gerçekleştirildi.

Tırmanış öncesi Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek tarafından sporculara teknik bilgi verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dağcılar bulutlu ve rüzgârlı bir havada kuru bir zeminde tırmanışına geçti. Baran Dağı olarak bilinen dağ silsilesinin en batısında yer alan bin 607 metre yükseklikteki “Seyir Tepe Zirvesi” Kaman ilçesinin bulunduğu ovadan Hirfanlı Barajı Gölüne kadar geniş bir alanın seyrine imkân tanıyor. Dağcılar güney hattındaki bin 612 metre yükseklikteki “Gergedan Burnu Zirvesi” ne tırmandı.



Her iki zirve tırmanışını da başarıyla tamamlayan dağcılar tırmanışın gerçekleştiği gün akşam saatlerinde de şehre döndü.