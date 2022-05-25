Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ağalar Konağı'nda kentin mutfak kültürünün tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe katılan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, burada hem Kırşehir hem de Türk mutfağından esintilerle yapılan yemeklerin sergilendiğini söyledi.

Bütün medeniyetlerin Kırşehir'de izleri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Kırşehir mutfak kültürü de dünyanın en zengin kültürlerinden birisi. Eğer bunu yeterince tanıtabilir, ortaya çıkartabilirsek Kırşehir adına faydalı şeyler yapmış oluruz. Bu programın hazırlanmasında bütün kurumların ortak katkısı oldu. Bütün kurumların bu çalışmaya özveri ve iştahla katkı sunduklarını gördüm." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Anadolu mutfak kültürünün dünyaca ünlü olduğunu belirterek, turizm gelirlerinin artırılmasına bu açıdan da yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Kırşehir'de birçok yöresel yemeğin coğrafi işaret tescil belgesi alınmasına katkı sunan Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu da sergilenen yöresel lezzetlerin yapılmasında ortak bir emeğin olduğuna işaret ederek, "Umarım beğenirsiniz, hepsinde yapanların el emeği ve sevgisi var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 9 kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan, Kırşehir'in coğrafi işaret alan yemeklerinden çirleme başta olmak üzere cemele biberinden yapılan dolma, besmeç, çığırtma, su böreği, gül şerbetinin de aralarında olduğu yöresel lezzetlerin ikramı yapıldı.