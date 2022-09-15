Cacabey Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, ilçeler ve kooperatiflerin stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

Abdal müzik kültürünün temsilcisi mahalli sanatçılar, açılışta Neşet Ertaş'a ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'in merkez ve ilçeleriyle bir ahi kenti olduğunu anlatarak, "Bir hafta devam edecek etkinliklerin ortasındayız. Bugün ilçelerimizin lezzetlerini ve el emeği ürünlerini göreceğiz. Kültürel değerleri, gelenekleri, mutfağıyla çok değerli bir şehirdeyiz. Ahilik değerlerimizi ve şehrimizin tüm değerlerini daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yolculuğu devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de çok güzel etkinliklerle kutlamaların devam ettiğini vurgulayarak, bugün de 6 ilçenin değerlerinin tanıtımının yapılacağını söyledi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise ilçedeki yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla standa getirdiklerini ifade ederek, bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirildiğini, Ahiliğin bereketiyle geldiğini dile getirdi.

Protokol üyeleri, açılışın ardından stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı ve el emeği ürünleri inceledi.