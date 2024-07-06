Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin üretimi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde bulunan bir ikamette yapılan baskında, eve özel düzenek kurularak uyuşturucu bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

İkamette yapılan aramada, içime hazır şekilde 101 gram uyuşturucu, 136 kök uyuşturucu bitki, özel tertibatlı düzenek ile bitki besleyici gübreler ele geçirildi.

Uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.