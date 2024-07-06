Kırıkkale'de sağanak hasara neden oldu

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı yollarda çökmeye neden oldu.

Balışeyh Belediyesi ekipleri selin getirdiği çamur nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Mehmet Temizyürek, 6 ay içinde ikinci kez sel meydana geldiğini, bunu önleyecek altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Önceki selde komşusunun evini su bastığını ve şu anda evde oturamadığını anlatan Temizyürek, "Ben de zarar gördüm, arabam vardı arabalarımın ikisi de burada su altında kaldı. Maddi zararımız oldu. Can kaybımız olmadı buna şükrediyoruz." diye konuştu.

Balışeyh ve Delice ilçesine bağlı bazı köylerde de sel etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri sel nedeniyle trafiğe kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.