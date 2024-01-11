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Güncel
AA 11.01.2024 17:18

Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

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