Kırşehir Ahi Stadı'nda gerçekleştirilen bocce eğitimleri öncesinde konuşan Vali Yardımcısı Adnan Kayık, devletin her zaman maddi ve manevi şehit ailelerinin yanında olmaya devam ettiğini, yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kayık, şehit yakınlarının ortak etkinliklerle zaman geçireceklerini, fiziksel anlamda da sağlık aktivitesi olacağını aktardı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise boccenin yaşlıların yapabileceği en uygun sporlardan biri olduğunu belirterek, "Bocce eğitimlerine 12 şehit ailesi, 12 gönüllü gençle katılacak. Eğitimlerin ardından huzurevi sakinleriyle turnuvalara katılacaklar." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Adem Doğan da şehit ailelerinin haftanın bir günü antrenmanlara geleceklerini, el, kol, göz ve vücut koordinasyonlarının artacağını kaydetti.

Şehit babası Recep Kavun, spor yapmak için bocceyi tercih ettiklerini, spor ile şehit ailelerinin birbirlerini daha fazla tanıyacağını, gençlerle birlikte zaman geçireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından antrenör Doğan, şehit yakınlarına bocce eğitimi vererek, uygulama şekillerini anlattı.

Eğitimin ardından etkinliğe katılanlarla, şehit yakınları maç yaptı.