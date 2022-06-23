Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kontrolden çıkan tır sulama kanalına devrildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan tır sulama kanalına devrildi.
Kenan Aslan idaresindeki 33 AFP 400 plakalı tır, Alifakı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Sürücü Aslan, kendi imkanıyla kanaldan çıktı.
Bölgeye çağrılan çekiciyle tır sulama kanalından çıkarıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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