Kenan Aslan idaresindeki 33 AFP 400 plakalı tır, Alifakı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Sürücü Aslan, kendi imkanıyla kanaldan çıktı.

Bölgeye çağrılan çekiciyle tır sulama kanalından çıkarıldı.