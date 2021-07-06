Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Ankara Caddesi başta olmak üzere farklı noktalarda denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi, trafik güvenliğine uygun olarak seyretmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uygun davranması, geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına yönelik ilimizde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleşmiştir."
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