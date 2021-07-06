Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde boş kuyuya düşerek mahsur kalan 3 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Akyazı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş kuyuya 3 köpeğin düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş kuyuya uzun kıskaçlı çubuk uzatarak yavru köpekleri kurtardı.
Vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için seferber olan itfaiye personeline teşekkür etti.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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