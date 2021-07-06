Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de alınan bilgiye göre, N.K'nin kullandığı 33 DH 254 plakalı işçi taşıyan ve meyve yüklü kamyonet, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde yoldaki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 10 işçi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Mersin
Son Haberler
- 14:56
- 14:54
- 14:53
- 14:56
- 14:45
Sıradaki Haber
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz