Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri Kızıldağı Yeniyapan ilkokulunda öğrencilerle buluştu.

Jandarma ekipleri öğrencilerle oyun oynadı, jandarmanın görevlerini anlattı. KADES uygulaması ve çocukların sosyal medyada maruz kaldıkları şiddet olaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli köpeklerin faaliyetleri ile jandarmayı tanıtan videolar izletildi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan jandarmanın "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında okul bölgesinde kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yapıldı.