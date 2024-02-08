Kırşehir'de "Hayvancılık Durum Çalıştayı" düzenlendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ'nün ev sahipliğinde Ahi Zootekni Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, kentte yürütülen çalışmalar ve sorunların çözümüne yönelik konular konuşuldu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin pilot projelerinin gelişimine çalıştayın katkı vereceğini belirtti.

Kırşehir'in tarım ve hayvancılık alanında geliştiğini vurgulayan Karahocagil, üniversitenin yaptığı çalışmalarla hayvancılığın gelişimine katkı verdiklerini ifade etti.

Ahi Zootekni Derneği Başkanı Doç. Dr. Gökhan Filik de Kırşehir'de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın genel durumları, hayvancılığın problemleri ve çözüm önerileri doğrultusunda ileriye dönük yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, ticaret ve ziraat odaları ile birliklerin temsilcileri ve akademisyenler katıldı.