Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

R.B. idaresindeki otomobil, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki D.B, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.A'nın kullandığı otomobil de Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ile beraberindeki M.A. ambulansla Dazkırı Devlet Hastanesine götürüldü.

Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu ile Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise devrilen iki araçta yaralanan 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.