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Güncel
İHA 08.02.2024 14:44

Aksaray'da 12 saatlik uygulamada bin 200 araç denetlendi

Aksaray'da trafik düzeninin sağlanması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla tek noktada düzenlenen 12 saatlik sabit uygulamada bin 200 araç denetlendi

Aksaray'da 12 saatlik uygulamada bin 200 araç denetlendi
[Fotograf: İHA]

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezinde trafik düzeninin sağlanması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi için denetim ve uygulamalara aralıksız devam ediyor.

Merkezde yaşanan trafik yoğunluğu içerisinde yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem alarak tescil denetimi ile uygulama yapan ekipler, Mehmet Altınsoy Caddesi'nde 12 saatlik sabit uygulama gerçekleştirdi.

Sabit uygulamada ekipler birer saat arayla değişirken nokta sabit kaldı. Emniyet kemeri, cep telefonu, muayene, sigorta ve sürücü belgesi denetimi yapan ekipler, 12 saat boyunca süren uygulamada bin 200 araç ve sürücüsünü denetledi.

Yapılan denetimde plaka tescilinde sorgusu yapılan 2 otomobil sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan bin 506'şar TL'den toplamda 3 bin 12 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde yaptığı yazılı açıklamada, `Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasıyla beraber trafikte yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirlerimiz devam ediyor.

Uygulama ve denetimlerimizin aralıksız devam edecektir` denildi. 

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