Muş'ta özel öğrenciler gönüllerince eğlendi

Özel öğrenciler ve öğretmenleri, Varto Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezindeki bazı aktivitelere katılarak hünerlerini sergiledi.

Film izleyip spor aktivitelerine katılan özel öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, “Gençlik ve Spor Müdürlüğü binamız kurulduktan şimdiye kadar her alanda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz.Bugün de özel öğrencilerimizi misafir ettik. Öğretmenleri eşliğinde gençlik merkezimizde yapılan faaliyetleri kendilerine anlattıktan sonra onlar için hazırlanan sinema salonumuzda da film izlettirdik. Spor salonumuzda ise gün boyu spor yaptılar.Onların mutluluklarını gördüğümüzde bizde mutlu olduk. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra daha da artacak. Kendilerini sürekli gelmeleri için davet ettik. Onlara hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Öğrenciler ile öğretmenleri, mutluluklarını dile getirerek Müdür Murat Aktaş’a teşekkür ettiler.