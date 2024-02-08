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Güncel
AA 08.02.2024 14:20

Bartın'da annesini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Bartın'da tartıştığı annesini tüfekle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Bartın'da annesini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
[TRT Haber (arşiv)]

Topluca köyünde yaşayan U.C.A. evde annesi Hatice A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

U.C.A'nın evde bulunan av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Hatice A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Hatice A, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan U.C.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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